Компания, созданная вместо обанкроченного молзавода в Карелии, закрылась

ООО "Молзавод Медвежка", созданное вместо Медвежьегорского молокозавода, давно не работает, а все производство переведено под другое юридическое лицо.

В Минсельхозе Карелии пояснили, что собственник молокозавода сформировал новое юрлицо - ООО "Медвежьегорский молзавод" и перевел туда работников из "Молзавода Медвежка". В этой фирме работники больше не числятся.

Тем временем ситуацией в Медгоре заинтересовались налоговая служба и судебные приставы. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".