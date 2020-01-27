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Компания, созданная вместо обанкроченного молзавода в Карелии, закрылась

Новости. Экономика
13:22, 28 Января 2020
фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин
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ООО "Молзавод Медвежка", созданное вместо Медвежьегорского молокозавода, давно не работает, а все производство переведено под другое юридическое лицо.

В Минсельхозе Карелии пояснили, что собственник молокозавода сформировал новое юрлицо  - ООО "Медвежьегорский молзавод" и перевел туда работников из "Молзавода Медвежка".  В этой фирме работники больше не числятся.

Тем временем ситуацией в Медгоре заинтересовались налоговая служба и судебные приставы.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-01-28 15:03:54
Что вы хотите от наших людей? Так будет всегда, пока запасы газа не закончатся, от которого все кормятся. Прямо как в сказке.
User
2020-01-28 14:32:28
А что по этому поводу думает министр с/х?
zanoza
2020-01-28 13:45:20
Ай, молодца! И что вы теперь (налоговая, приставы) получите?
Гость
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