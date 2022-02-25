Комплекс зданий, куда предлагают перенести троллейбусное депо Петрозаводска, находится в плачевном состоянии

Его реконструкция потребует сотен миллионов рублей.

В этом убедились представляющие комиссию по транспорту депутаты Петросовета и журналисты после того, как осмотрели помещения в районе Курганского проезда, предлагаемые в качестве новой площадки депо. Сейчас ее арендует компании «Техрент», которая занимается содержанием петрозаводских улиц.

Состояние площадки производит удручающее впечатление — грязь, обшарпанные и ржавые оборудование и конструкции, не работающая электропроводка, пришедшие в негодность очистные сооружения и ливневая канализация. Представитель «Техрента», проводивший «экскурсию» по территории комплекса, рассказал, что, когда компания начала арендовать эту площадку, очистные сооружения были полностью заполнены мазутом. Сейчас емкости засыпаны строительным мусором и землей и абсолютно не пригодны для использования.

Почему администрация хотет перенести туда и депо, и что думают об этом депутаты, читайте в статье «Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска?».