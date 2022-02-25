890x80
Реклама
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
С праздником Масленицы!
Сегодня 08:30
Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России 5
27.02.2022 21:30
Прокуратура Карелии проведет проверку после обрушения крыши многоквартирного дома 1
27.02.2022 18:33

Комплекс зданий, куда предлагают перенести троллейбусное депо Петрозаводска, находится в плачевном состоянии

Новости. Общество
15:34, 28 Февраля 2022
фото: Столица на Онего

Новости партнеров

Его реконструкция потребует сотен миллионов рублей.

В этом убедились представляющие комиссию по транспорту депутаты Петросовета и журналисты после того, как осмотрели помещения в районе Курганского проезда, предлагаемые в качестве новой площадки депо. Сейчас ее арендует компании «Техрент», которая занимается содержанием петрозаводских улиц.

Состояние площадки производит удручающее впечатление — грязь, обшарпанные и ржавые оборудование и конструкции, не работающая электропроводка, пришедшие в негодность очистные сооружения и ливневая канализация. Представитель «Техрента», проводивший «экскурсию» по территории комплекса, рассказал, что, когда компания начала арендовать эту площадку, очистные сооружения были полностью заполнены мазутом. Сейчас емкости засыпаны строительным мусором и землей и абсолютно не пригодны для использования.

Почему администрация хотет перенести туда и депо, и что думают об этом депутаты, читайте в статье «Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска?».

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Teaтральный критик
2022-02-28 15:51:55
Протестуны в любом месте краснокнижные лишайники найдут. Но только при условии, что это Россия.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
21.02.2022, 19:23
Следствие в Петрозаводске пытается опознать расчлененный труп по татуировке
22.02.2022, 15:57
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса

Аналитика

Сегодня 13:39
Обществоведение
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска?
Комплекс зданий, куда власти Петрозаводска предлагают перенести троллейбусное депо, находится в плачевном состоянии, его реконструкция потребует сотен миллионов рублей.
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 12
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 6
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 9
21.02.2022 09:51
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»