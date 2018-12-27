Кому больше всего доверяют россияне

В тройке наиболее положительно оцениваемых россиянами общественных институтов по-прежнему остается армия.

Данные декабрьского рейтинга одобрения основных государственных и общественных институтов от ВЦИОМа показали, что армии доверяет 86% респондентов, РПЦ – 68,8%, правоохранительным органам 57%.

К концу марта 2014 года на фоне присоединения Крыма уровень одобрения президента, армии и РПЦ составлял 83,7, 71,8 и 71,5% соответственно, к марту 2016 года - 81,8, 84,2, 70,5%. Рейтинги премьера и правительства за это же время снизились с 66 и 61,4% до 59,1 и 57,3%.

При этом уровень одобрения армии и церкви практически не снижался, отмечает социолог Денис Волков. Он связывает стабильное доверие к этим институтам с тем, что армия, РПЦ и силовые структуры напрямую не ответственны за повседневные проблемы в стране и за экономические решения, в частности повышение пенсионного возраста.

Высокое доверие к армии и правоохранительным органам можно объяснить важностью для россиян темы безопасности и тем, что последний институт у них в первую очередь ассоциируются не с полицией, а со спецслужбами – ФСБ и СВР, пишет РБК.

"Для того чтобы у граждан произошел серьезный пересмотр ценностей, необходим обвал, когда традиционная картина мира рушится, как это было в 1917 году или в позднесоветское время. Сейчас такого ощущения тупика нет, вместо него у россиян на фоне сложных социальных реформ появилось ощущение изматывающей стагнации, но оно пока не доходит до критической отметки", – сказал политолог Алексей Макаркин