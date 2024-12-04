Событие стало не только площадкой для танца, но и символом единения молодежи и сохранения культурных традиций.

В Санкт-Петербурге 2 декабря в стенах Летнего дворца состоялся XV молодежный бал проекта «Петергофский Бал Культур», приуроченный к году семьи, сообщили в паблике администрации Кондопожского района.

Как отметили в источнике, это ежегодное событие собирает большое количество участников и почетных гостей.

На мероприятии Кондопогу представили старшеклассники школ № 1, № 3 и № 8.

Подготовка к балу началась задолго до его начала: участники разучивали танцы и вспоминали уже знакомые, а также тщательно подбирали костюмы в соответствии с дресс-кодом: девушки — в вечерних платьях, молодые люди — в военной форме или костюмах

— поделились в сообществе.

Бал в Петергофе стал не только площадкой для демонстрации танцевальных навыков, но и символом единения молодежи, глубокой связи поколений и сохранения культурных традиций

— подчеркнули в источнике.