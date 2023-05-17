Кондопожский ЦБК и Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат продолжат развивать сотрудничество в рамках импортозамещения

В ходе рабочего визита делегации Республики Беларусь в Карелию глава региона Артур Парфенчиков и премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетили Кондопожский ЦБК (входит в состав группы компаний «Карелия Палп»).

24 мая в Правительстве Карелии подписан договор между Кондопожским ЦБК и Светлогорским ЦКК, который продлевает и гарантирует поставки белорусским комбинатом беленой сульфатной целлюлозы на карельское предприятие. Подписи в документе поставили генеральный директор «Карелии Палп» Юрий Айвазов и генеральный директор Светлогорского ЦКК Юрий Крук.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества по поставкам беленой сульфатной целлюлозы для производственных нужд Кондопожского ЦБК. Подписанный договор обеспечивает сырьевую безопасность карельского предприятия, гарантируя поставки продукта в требуемых объемах, соответствующего качества и в сроки, согласно потребностям предприятия группы компаний «Карелия Палп».

– Ровно четыре года назад состоялась первая поставка целлюлозы Светлогорского комбината на Кондопожский ЦБК, – сказал генеральный директор «Карелии Палп» Юрий Айвазов. - За это время наше сотрудничество переросло в эффективное партнерство. Мы рады качественно выстроенному диалогу между нашими компаниями, рады тому, насколько клиентоориентированным стало наше взаимодействие.

– Подписание договора – знак стабильности нашего сотрудничества, – сообщил Юрий Крук, генеральный директор Светлогорского ЦКК. – Это возможность поставлять ту целлюлозу, которая сегодня не производится на Кондопожском комбинате. Для решения вопросов обеспечения своевременности поставок мы закупили в прошлом году 60 вагонов и сегодня доставляем целлюлозу на предприятие собственным транспортом. Поэтому здесь и логистика увязана, и обоюдные интересы по обеспечению сырьём предприятия в Кондопоге. Мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Премьер – министр Республики Беларусь Роман Головченко по итогам визита на Кондопожский ЦБК ещё раз отметил перспективу сотрудничества Карелии и Беларуси в сфере лесопереработки.

Карелия – край лесов. Поэтому для нас в регионе много ниш, которые необходимо развивать. Это касается, в первую очередь, производства и поставок лесозаготовительной техники, машин для перевозки древесины, - сказал премьер – министр. – Сегодня обсудили и планы по обмену опытом в лесовосстановлении и лесоуходе. Карелия заинтересована в поставках специальных теплиц для выращивания лесных культур, есть и другие направления. Поэтому договорились об отдельной подпрограмме взаимодействия в сфере лесного хозяйства.

Артур Парфенчиков подчеркнул стратегическое значение сотрудничества в современных экономических условиях:

- В условиях внешних санкций и складывающейся геополитической обстановки важно, что двусторонние отношения Карелии с дружественной России Республикой Беларусь развиваются, укрепляются и становятся залогом стабильного развития лесопромышленного комплекса Карелии и России в целом.

Напомним, предприятия «Карелия Палп» активно взаимодействуют с белорусскими партнерами. На протяжении последних пяти лет специалисты Кондопожского комбината и группы компаний сотрудничают со Слонимским картонно-бумажным заводом «Альбертин». На КЦБК белорусский завод поставляет картон для производства гильз, на которые наматывают рулоны бумаги.

В 2022 году, когда западные компании прекратили поставки гильзового картона на ЦБК, отношения российского заказчика с белорусским поставщиком прошли этап перезагрузки. Совместные изыскания позволили повысить качественные характеристики белорусского картона и использовать его для гильзового производства. Качественные деловые отношения Кондопожский ЦБК поддерживает и с бумажниками города Шклова, а именно – с заводом газетной бумаги «Аснова» и с бумажной фабрикой «Спартак», которая производит картон, гофрокартон и гофроупаковку.