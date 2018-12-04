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Новости. Общество
21:05, 04 Декабря 2018
фото: Портал Москва 24 / Роман Балаев

Конфискация имущества оказалась убыточной для государства

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Росимущество по итогам прошлого года потратило на хранение конфискованного имущества больше, чем получило от его продажи.

Об этом в заключении по итогам проверки эффективности реализации конфиската пишет Счетная палата, сообщает РБК.

"Отдельной проблемой являются значительные расходы на хранение имущества, превышающие доходы от его реализации. В 2017 году расходы за хранение составили 222 млн руб., а доходы от реализации — 180 млн руб., за первое полугодие 2018 года — 62 млн и 64 млн руб. соответственно", — говорится в сообщении.

Эффективно распоряжаться конфискатом Росимущество не может "из-за недостаточного нормативного регулирования", объясняют аудиторы: основные документы в этой сфере потеряли актуальность (например, базовое Положение об учете имущества неактуально уже десять лет в связи с ликвидацией Российского фонда федерального имущества, переставшего существовать в 2008 году).

"Правовая неопределенность существует на всех стадиях работы с имуществом: прием — учет — экспертиза — оценка — реализация — переработка — уничтожение", — сказал аудитор Максим Рохмистров, слова которого передала пресс-служба Счетной палаты. По мнению Счетной палаты, территориальные органы Росимущества также "допускали нарушения в бухгалтерском учете, не проводили оценку имущества, поступившего без стоимости".

"Ненадлежащим образом ведется учет в информационной системе, аккумулирующей данные об обращенном в собственность государства имуществе, кроме того, она не интегрирована с системами ФТС, ФССП, Росрыболовства, прокуратуры и ФСБ. Росимущество не обладает достоверной информацией о характеристиках имущества, переданного для дальнейшего распоряжения", — говорится в выводах СП.

Достоверность в оценках конфискованного имущества тоже вызывает сомнения у аудиторов — например, в Новосибирске стоимость шести наручных часов известных брендов сначала оценили в 136 тыс. руб., а по результатам повторно проведенной оценки — в 1,3 млн руб.

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Комментарии

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zanoza
2018-12-04 21:39:46
Ну так не может наша служба судебных приставов работать эффективно,только в убыток!
German
2018-12-04 21:13:30
В этой стране так и есть . Проще пенсионеров и нищих граждан раздевать , чем коррупционеров чиновников и ворье-олигархов трогать .
Гость
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