Консьержка дома в Петрозаводске рассказала об убитой девушке и ее соседе

Консьержка пришла на похороны Дианы в Петрозаводске и рассказала об убитой девушке и ее соседе.

Прощание с 26-летней Дианой, жестоко убитой в Петрозаводске, проходило два дня и в двух городах. В среду, 20 июля, Петрозаводск попрощался с Дианой, а вечером этого же дня тело девушки увезли в Олонец, на родину, где прошло прощание и отпевание. Похороны состоялись сегодня, 21 июля.

Более 200 человек пришли попрощаться с Дианой в Петрозаводске, принесенные букеты цветов за час закрыли и гроб, и скамейки, и все пространство вокруг, словно пытались продлить жизнь молодой девушки, погибшей от рук убийцы.

Среди молодежи, которая пришла проститься с Дианой, бросились в глаза две женщины — одна долго стояла у дверей зала, не решаясь зайти внутрь, а вторая, наоборот, как будто спешила попрощаться и уйти.

Та, что спешила, оказалась консьержкой дома, где снимала квартиру Диана.

«Я не знаю, душа не на месте. Пришла попрощаться — может, отпустит. У меня ведь эта девочка из головы не выходит. Эти серые глаза. Умненькая, красивая — и такая смерть. Ужас. Я на вахте в доме сижу, всех знаю. И вот где-то три недели назад, наверное, она приходит и говорит, что сняла квартиру и теперь будет здесь жить. Сразу она мне понравилась. А сосед ее, он что?! 30 лет по тюрьмам слонялся, в марте вернулся. Теперь вон что произошло! Он в квартире с матерью жил. Мать у него больная. Из дома не выходит. Его я тоже только в профиль и видела. Нелюдимый, не разговаривает. Утром в магазин пройдет, кепку на глаза надвинет, буркнет что-то — и ушел. Вечером идет, тоже „здрасьте“ не услышишь. В тот день, когда он с сумками выходил, не моя смена была», — рассказала консьержка и поторопилась уйти.

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