Конституционный суд Карелии подлежит упразднению

Госдума одобрила изменения судебной системы страны, которые предусматривают ликвидацию региональных конституционных судов.

Депутаты Государственной Думы России приняли 17 ноября во втором чтении поправки к федеральному закону "О судебной системе", упраздняющие конституционные суды в регионах страны. По словам председателя думского комитета по законодательству и государственному строительству Павлу Крашенинникову, который выступил одним из авторов этой инициативы, в настоящее время конституционные суды действуют в 16 субъектах федерации. Их предполагается ликвидировать к началу 2023 года, но с момента вступления закона в силу региональные конституционные суды не смогут принимать к производству новые дела.

Напомним, Конституционный суд Карелии был создан в 1994 году и состоит из трех судей. В нынешнем году они собирались на судебные заседания всего дважды.