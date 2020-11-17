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Конституционный суд Карелии подлежит упразднению

Новости. Политика
13:18, 18 Ноября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Госдума одобрила изменения судебной системы страны, которые предусматривают ликвидацию региональных конституционных судов.

Депутаты Государственной Думы России приняли 17 ноября во втором чтении поправки к федеральному закону "О судебной системе", упраздняющие конституционные суды в регионах страны. По словам председателя думского комитета по законодательству и государственному строительству Павлу Крашенинникову, который выступил одним из авторов этой инициативы, в настоящее время конституционные суды действуют в 16 субъектах федерации. Их предполагается ликвидировать к началу 2023 года, но с момента вступления закона в силу региональные конституционные суды не смогут принимать к производству новые дела.

Напомним, Конституционный суд Карелии был создан в 1994 году и состоит из трех судей. В нынешнем году они собирались на судебные заседания всего дважды.  

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Комментарии

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goo
2020-11-18 14:33:27
Процесс упразднения федерализма и усиления централизации власти.
paramparam
2020-11-18 14:24:59
И Конституцию РК тоже?
Вася
2020-11-18 14:05:58
кормим их теперь всей Россией
David
2020-11-18 14:01:13
Правильно!
Off
2020-11-18 13:51:48
С одной стороны идет ,дальнейшая узурпация власти.. с другой , местный суд выродился и стал приложением губеров . Давайте ,давайте ,чем больше закручиваете гайки , тем страшнее будет народный взрыв.
drug
2020-11-18 13:34:37
Правильно.
Дважды собирались за очень большую зарплату.
Всех в отставку.
Вася
2020-11-18 14:03:30
drug, американское посольство накормит
кир
2020-11-18 13:28:52
Наконец! Следующим сильным и здравым шагом будет упразднение автономии со всеми ненужными надстройками. В России живем при равенстве всех этносов.
Местный
2020-11-18 13:26:44
Правильно,упразднить, такие миллионы тратятся в пустую,когда всё давно решается по звонку.....
zanoza
2020-11-18 13:25:52
Надо ужиматься, нефть дешевеет, казна пустеет.
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