Консул Финляндии смастерил кантеле в Карелии и исполнил традиционный наигрыш

Консул Финляндии изготовил кантеле под руководством карельского мастера и приступил к обучению игры на инструменте.

Как рассказали в Минкульте республики, Йоханнес Пуукки, консул Петрозаводского отделения Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, с помощью мастера по изготовлению музыкальных инструментов ансамбля «Кантеле» Андрея Смолина завершил изготовление собственного 5-струнного кантеле.

Господин консул немедленно приступил к освоению игры на инструменте. Помогла ему в этом Елена Магницкая — художественный руководитель ансамбля «Кантеле». Вместе с мастером консул исполнил традиционный карельский наигрыш «Lippa».

«Уникальный спонтанно возникший международный дуэт ещё раз подтвердил: музыка объединяет людей, стирает географические границы, а карело-финский инструмент кантеле представляет собой символ межкультурной коммуникации двух близких по духу и культуре народов», — отметили в министерстве культуры.