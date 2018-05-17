Консультативный совет по делам градостроительства займется "Невским пассажем" и "Биг Беном"

В Петрозаводске начал работу новый совещательный орган, который будет рассматривать актуальные проблемы городской среды.

Вчера состоялось первое заседание Консультативного совета по делам градостроительства под руководством главы Петрозаводска Ирины Мирошник. В совет, предложение о создании которого впервые прозвучало на встрече представителей Общероссийского народного фронта с главой Карелии Артуром Парфенчиковым в начале мая, вошли активисты ОНФ, сотрудники администрации города, члены архитектурного сообщества, депутаты Петрозаводского городского совета, общественники, эксперты.

Как отметили в мэрии, консультативный совет создается для обсуждения вопросов в области архитектуры и градостроительства, повышения качества архитектурных и градостроительных проектов, реализуемых на территории города, экспертного, информационного и консультативного обеспечения деятельности в сфере развития территорий Петрозаводска. Ирина Мирошник заверила, что работа нового совещательного органа не будет дублировать уже имеющиеся в администрации советы и комиссии.

"Возникает потребность и необходимость оперативного и более эффективного реагирования на многие вопросы, касающиеся облика нашего города", - сказала Ирина Мирошник.

На встрече экспертов были озвучены проблемы, требующие первоочередного решения: "Невский пассаж", "Биг Бен", стела "Город воинской славы", реконструкция здания железнодорожного вокзала и здания детской поликлиники, размещение нестационарных торговых объектов.

На первое заседание решено вынести вопрос неисполненных судебных решений по пристройке к зданию на проспекте Александра Невского, 30 и стеле на площади Гагарина. Встреча состоится 25 мая, сообщили в аднимистрации города.