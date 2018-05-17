Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:15, 17 Мая 2018

Консультативный совет по делам градостроительства займется "Невским пассажем" и "Биг Беном"

По теме

ВИДЕО: Рыжий "Иванушка" рассказал, как отдыхает в Карелии
17.05.18 10:30
Зеленые зоны Петрозаводска обработают от клещей
17.05.18 09:35
Доход Парфенчикова снизился в 2017 году
17.05.18 09:09
Все новости
Загрузка...

В Петрозаводске начал работу новый совещательный орган, который будет рассматривать актуальные проблемы городской среды.

Вчера состоялось первое заседание Консультативного совета по делам градостроительства под руководством главы Петрозаводска Ирины Мирошник. В совет, предложение о создании которого впервые прозвучало на встрече представителей Общероссийского народного фронта с главой Карелии Артуром Парфенчиковым в начале мая, вошли активисты ОНФ, сотрудники администрации города, члены архитектурного сообщества, депутаты Петрозаводского городского совета, общественники, эксперты.

Как отметили в мэрии, консультативный совет создается для обсуждения вопросов в области архитектуры и градостроительства, повышения качества архитектурных и градостроительных проектов, реализуемых на территории города, экспертного, информационного и консультативного обеспечения деятельности в сфере развития территорий Петрозаводска. Ирина Мирошник заверила, что работа нового совещательного органа не будет дублировать уже имеющиеся в администрации советы и комиссии.

"Возникает потребность и необходимость оперативного и более эффективного реагирования на многие вопросы, касающиеся облика нашего города", - сказала Ирина Мирошник.

На встрече экспертов были озвучены проблемы, требующие первоочередного решения: "Невский пассаж", "Биг Бен", стела "Город воинской славы", реконструкция здания железнодорожного вокзала и здания детской поликлиники, размещение нестационарных торговых объектов.

На первое заседание решено вынести вопрос неисполненных судебных решений по пристройке к зданию на проспекте Александра Невского, 30 и стеле на площади Гагарина. Встреча состоится 25 мая, сообщили в аднимистрации города.

По теме

ВИДЕО: Рыжий "Иванушка" рассказал, как отдыхает в Карелии
17.05.18 10:30
Зеленые зоны Петрозаводска обработают от клещей
17.05.18 09:35
Доход Парфенчикова снизился в 2017 году
17.05.18 09:09
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
NIK
2018-05-17 09:51:08
Биг Бэн то чем не угодил ? Стоит и стоит , смотрится неплохо . Снесете , так ведь не построите ничего , денег не будет .
кир
2018-05-17 08:52:28
Все беды от неправильного судебного решения. Только признать и пересмотреть не хотят.
Копатыч
2018-05-17 08:51:39
Какое ещё оперативное и эффективно е реагирование? Этот совет, что будет учить ФССП как исполнять решения судов? Полный бред.
Сергей
2018-05-17 08:19:06
Каких только ОРГАНОВ не создано, а порядка нет! Без консультантов не могут, потому-что и "главный" городской менеджер, его команда, Петросовет бездарны!! Они ни в чем не разбираются! Могут только деревья сажать и языком молоть! Их никто ни во что не ставит! Так и вспоминаешь Советскую власть, обком, Петрозаводск был одним из лучших городов по чистоте в СССР!
Navicom Navicom
2018-05-17 07:48:39
Каких только советов не выберут, что бы попу свою прикрыть. Брали бы пример с ТВ хотя бы. Там что не выступающий, то директор института каких-то проблем...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.05.2018, 19:40
ВИДЕО: Юлия Самойлова забыла слова песни во время выступления на "Евровидении"
14.05.2018, 16:27
В Карелии клещи покусали уже 143 человека
13.05.2018, 10:00
ФОТО И ВИДЕО: По Петрозаводску прогуливаются кабаны
12.05.2018, 09:06
ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети
15.05.2018, 10:37
Опубликованы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
10.05.2018, 12:06
Что значит для Карелии новый состав правительства?

Аналитика

16.05.2018 13:17
Политкухня
"Вы мне никто!" 8
Обсуждение законопроекта о возможном участии самовыдвиженцев на выборах главы Карелии в региональном парламенте обернулось скандальной перепалкой депутатов с переходом на личности.
Споры идут, а денег нет 3
14.05.2018 12:01
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 8
11.05.2018 13:52
"Хочу уйти от партийной зависимости" 9
10.05.2018 15:55
Что значит для Карелии новый состав правительства? 6
10.05.2018 12:06
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2018 15:08
Личное мнение
"У меня столько всего украли, что я смирилась" 3
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время. 
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
Один День Победы
10.05.2018 13:26
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-Онего от 15 мая 2018
16.05.2018 10:03
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»