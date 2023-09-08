Контейнерную площадку на главном проспекте Петрозаводска демонтировали и переместили

Мусорные баки на Ленина перенесли к дому по соседству.

Контейнерную площадку на проспекте Ленина около дома № 10Б в Петрозаводске демонтировали, сообщили в паблике городской администрации 8 сентября.

Как рассказали в сообществе, теперь горожане могут воспользоваться мусорными баками по новому адресу: у дома № 10.



В администрации напомнили, что выбрасывать твердые коммунальные отходы можно только в предназначенные для этого контейнеры. Складировать на улице старые шины, строительный и другой мусор, требующий спецутилизации, запрещается. Штраф за нарушение составит от двух до двухсот тысяч рублей, предупредили в мэрии.



О фактах невывоза мусора горожане могут сообщать на горячую линию регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по телефону: 8 (8142) 79-82-86. Кол-центр принимает звонки каждый день с 8.00 и до 20.00.