Контрабандист из Карелии отправил за границу больше 21 тонны лесоматериалов

Житель Карелии незаконно вывез за границу больше 21 тонны опилок и древесных отходов.

В Карелии по материалам транспортной прокуратуры было возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму свыше 300 тысяч рублей.

Карельская транспортная прокуратура проверила, как исполняется законодательство в сфере оборота лесоматериалов.



Надзорный орган установил, что в 2022 году злоумышленник путем недостоверного таможенного декларирования незаконно вывез за границу больше 21 тонны лесоматериалов — опилок и древесных отходов на сумму свыше 300 тысяч рублей.



Материалы прокурорской проверки направили в карельскую таможню для решения вопроса об уголовном преследовании.



В результате было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.



Расследование уголовного дела контролируется карельской транспортной прокуратурой, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.