Контрольно-счетная палата Карелии обнародовала результаты проверки ГУП "КарелКоммунЭнерго"

Проверка выявила неэффективное и нецелевое использование бюджетных средств на десятки миллионов рублей.

В последние дни декабря Контрольно-счетная палата Карелии обнародовала отчет о проверке государственного унитарного предприятия "КарелКоммунЭнерго", которое в прошлом году было включено в Перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в республике. Аудиторов КСП интересовали законность и результативность использования предприятием средств республиканского бюджета, которые оно получило на подготовку и проведение отопительного сезона в 2019 и первой половине 2020 года.

По словам руководителя Контрольно-счетной палаты Алексея Дорохова, допущенные ГУП РК "КарелКоммунЭнерго" недостатки при расходовании полученных им субсидий привели к неэффективному расходованию средств в размере 114 миллионов рублей и к нецелевому в размере 48 миллионов.

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