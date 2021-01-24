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Контрольно-счетная палата Карелии обнародовала результаты проверки ГУП "КарелКоммунЭнерго"

Новости. Экономика
16:58, 25 Января 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Проверка выявила неэффективное и нецелевое использование бюджетных средств на десятки миллионов рублей.

В последние дни декабря Контрольно-счетная палата Карелии обнародовала отчет о проверке государственного унитарного предприятия "КарелКоммунЭнерго", которое в прошлом году было включено в Перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в республике. Аудиторов КСП интересовали законность и результативность использования предприятием средств республиканского бюджета, которые оно получило на подготовку и проведение отопительного сезона в 2019 и первой половине 2020 года.

По словам руководителя Контрольно-счетной палаты Алексея Дорохова, допущенные ГУП РК "КарелКоммунЭнерго" недостатки при расходовании полученных им субсидий привели к неэффективному расходованию средств в размере 114 миллионов рублей и к нецелевому в размере 48 миллионов.

Читайте подробнее в статье "Системообразующий бардак".   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-01-25 17:11:47
За это ничего не будет никому. Даже автору статьи.
Изя
2021-01-25 17:10:45
Срамота - "Системообразующий бардак". , доработались " приставы до ручки ". Так Белошапку с Карелэнергоресурсом и вспомнишь ))) :)

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