Концерт Мужского хора Карелии транслировался на всю страну (ВИДЕО)

В большом зале Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова 8 декабря в 19.00 была проведена онлайн-трансляция концерта Мужского хора Карелии. Это стало возможно благодаря национальному проекту "Культура".

В этом году коллектив стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов 2020 года и выиграл грант в размере двух миллионов рублей. Из 255 участников такой чести удостоились только 20 коллективов. По условиям конкурса каждый из них проводит онлайн-мастер-класс по театральному, хореографическому, вокально-хоровому, цирковому, либо оркестровому жанру народного творчества.

Руководитель и дирижер хора Алексей Умнов начал со знакомства со своим коллективом, рассказал о его последних заслугах и полученном опыте, а также о том, каково это было победить во Всероссийском конкурсе и участвовать в гала-концерте в Москве.

Зрители увидели документальный ролик, где участники Мужского хора Карелии делились впечатлениями о поездке. После их выступления на сцене театра "Русская песня" московский зал аплодировал стоя, со слезами на глазах.

Хористам и самим было сложно сдержать эмоции, до них выступал театр из Карачаево-Черкесии со стихотворением, в котором мать из-за войны теряет двух сыновей, а после сразу же следовал их выход, где они должны были петь "Черный ворон".

В творческой программе участники хора исполнили 16 произведений. Для самих исполнителей и для всех присутствующих – это было несравненное удовольствие – наконец-то послушать отличную музыку в концертном зале. Были исполнены классические произведения, духовные и русские народные песни. Была, конечно же, среди них и та самая – "Черный ворон".

Мероприятие прошло под патронажем министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова. Организатором выступил ГАУ РК "Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелии".

"Для Карелии – это очень значимая победа. Мы безмерно гордимся таким коллективом! Мужской хор – это то, как звучит мужчина. При чем не какой-то конкретный, а его архетип – это и отец, и брат, и сын. И каждый этот голос идет откуда-то из глубины, и все это переплетается в один литой. Мужской голос Карелии поет о свободе, о выходе за рамки, о подъеме на уровень выше. Мужской голос Карелии поет сильно!" - прокомментировал директор ГАУ РК "Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия" Андрей Редькин.