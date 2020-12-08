890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Имущество российских чиновников и силовиков решили засекретить 14
08.12.2020 22:00
Россиянам запретят готовить на газовых плитах без техобслуживания 1
08.12.2020 21:05
Мизинкова рассказала, каким станет автовокзал в Петрозаводске после реконструкции 14
Сегодня 09:33
Финский "поющий полицейский" запишет альбом на русском 3
08.12.2020 19:40
В Карелии мужчина умер от коронавируса в 41 год 3
Сегодня 09:21
В России запретят сжигать мусор и разводить костры на территории частных домов 4
Сегодня 10:18
На месте знаменитого "1939" в Петрозаводске откроют бар под другим названием 4
Сегодня 07:50

Концерт Мужского хора Карелии транслировался на всю страну (ВИДЕО)

Новости. Культура
14:54, 09 Декабря 2020
фото: Мужской хор
Загрузка...

В большом зале Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова 8 декабря в 19.00 была проведена онлайн-трансляция концерта Мужского хора Карелии. Это стало возможно благодаря национальному проекту "Культура".

В этом году коллектив стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов 2020 года и выиграл грант в размере двух миллионов рублей. Из 255 участников такой чести удостоились только 20 коллективов. По условиям конкурса каждый из них проводит онлайн-мастер-класс по театральному, хореографическому, вокально-хоровому, цирковому, либо оркестровому жанру народного творчества.

Руководитель и дирижер хора Алексей Умнов начал со знакомства со своим коллективом, рассказал о его последних заслугах и полученном опыте, а также о том, каково это было победить во Всероссийском конкурсе и участвовать в гала-концерте в Москве.

Зрители увидели документальный ролик, где участники Мужского хора Карелии делились впечатлениями о поездке. После их выступления на сцене театра "Русская песня" московский зал аплодировал стоя, со слезами на глазах.

Хористам и самим было сложно сдержать эмоции, до них выступал театр из Карачаево-Черкесии со стихотворением, в котором мать из-за войны теряет двух сыновей, а после сразу же следовал их выход, где они должны были петь "Черный ворон". 

В творческой программе участники хора исполнили 16 произведений. Для самих исполнителей и для всех присутствующих – это было несравненное удовольствие – наконец-то послушать отличную музыку в концертном зале. Были исполнены классические произведения, духовные и русские народные песни. Была, конечно же, среди них и та самая – "Черный ворон".

Мероприятие прошло под патронажем министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова. Организатором выступил ГАУ РК "Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелии".

"Для Карелии – это очень значимая победа. Мы безмерно гордимся таким коллективом! Мужской хор – это то, как звучит мужчина. При чем не какой-то конкретный, а его архетип – это и отец, и брат, и сын. И каждый этот голос идет откуда-то из глубины, и все это переплетается в один литой. Мужской голос Карелии поет о свободе, о выходе за рамки, о подъеме на уровень выше. Мужской голос Карелии поет сильно!" - прокомментировал директор ГАУ РК "Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия" Андрей Редькин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Владимир11
2020-12-09 16:05:20
Браво! Молодцы!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»