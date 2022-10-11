«Кормят хорошо, в отпуск не хочу»: мобилизованные десантники проходят подготовку в Пскове (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал видео из десантной дивизии, где проходят подготовку жители республики.

Бывшие десантники, попавшие под мобилизацию в Карелии, проходят подготовку в Пскове. Видео с учений разметил руководитель республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Я проходил здесь службу срочно и по контракту. Как будто это вчера было. Кормят хорошо, в отпуск не хочу. Слава ВДВ!», — сказал один из мобилизованных, который уже проходил службу в псковской дивизии.

Напомним, проходящим боевую подготовку в Пскове мобилизованным привезли из Карелии дополнительную экипировку.