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Мобилизованные десантники из Карелии получили помощь от земляков

Новости. Общество
14:46, 14 Октября 2022
фото: Правительство Карелии

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Проходящим боевую подготовку в Пскове мобилизованным привезли из Карелии дополнительную экипировку, сообщили в правительстве республики.

Сегодня, 14 октября, в Пскове разгрузили приехавшую из Петрозаводска машину с гуманитарной помощью для мобилизованных. В десантной дивизии сейчас проходят подготовку жители Карелии. Груз сопровождал заместитель главы республики Александр Пшеницын.

«Мы приехали сюда по поручению главы Карелии. Привезли вам дополнительную профессиональную экипировку. Постарались учесть все пожелания людей, которые воевали и понимают, что нужно бойцу», - сказал заместитель главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын.

Груз был сформирован по заявкам, которые пришли непосредственно от командиров частей и бойцов. Оперативно все необходимое было закуплено на средства фонда «Живой Петрозаводск» и передано жителями Карелии. Автомобиль привез нужные военным вещи: радиостанции, кнопочные телефоны, перчатки, термобелье, полипропиленовые коврики и сапоги, спальные мешки, аптечки - индивидуальные и расширенные для санинструкторов и фельдшеров. Поприветствовать мобилизованных из Карелии также приехали председатель Комитета по законности и правопорядку Законодательного собрания республики Сергей Шугаев и настоятель Сретенской церкви в Петрозаводске, священник отец Леонид (Леонтюк).

Сейчас наши ребята вспоминают то, чему их учили раньше, и осваивают новые методы ведения боя. Они занимаются огневой, инженерной и медицинской подготовкой, работают с беспилотными летательными аппаратами. Командиры отмечают мотивацию и умение быстро учиться, которые проявляют прибывшие из Карелии бойцы.

«Процесс подготовки идет неплохо. Люди заинтересованы и целеустремленны. Желание работать огромное. Настрой хороший, боевой. Все команды исполняются четко», - отмечают инструкторы.

Как рассказал один из карельских мобилизованных, который уже проходил службу в Псковской дивизии, полученные ранее навыки вспоминаются быстро, учиться интересно, условия проживания и питание в части хорошие.

Добавим, что машины с гуманитарным грузом в воинские части отправляются из Карелии регулярно. В Псков еще один автомобиль поедет на следующей неделе. А сегодня машина с дополнительной экипировкой отправилась из Петрозаводска в Сертолово, где также проходят подготовку призванные из Карелии.

В правительстве республики напомнили, что по распоряжению главы региона Артура Парфенчикова в республике установлены единовременные денежные выплаты для детей мобилизованных жителей региона. Сумма выплаты составит 50 тысяч рублей на ребенка. Ее получат и жены мобилизованных со сроком беременности не менее 22 недель. Кроме того, предусмотрено освобождение родителей от платы за посещение детского сада, за обучение детей в государственных организациях дополнительного образования. Школьникам 5-11-х классов предоставят бесплатное горячее питание. Студентам организаций среднего профобразования, которые учатся платно, компенсируют затраты на оплату обучения.

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