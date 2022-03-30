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Корни дерева проросли в дренажную трубу и устроили потоп на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:56, 20 Апреля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о плотине в дренажном колодце на улице Ленинградской.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский рассказал, что на городской планёрке был поднят вопрос о необходимости устранить протечку дренажного колодца на улице Ленинградской рядом со зданием консерватории.

Сотрудники МКУ «Служба заказчика» попытались промыть дренажную трубу каналопромывочной машиной, чтобы обеспечить отток воды.

По словам Любарского, попытка не увенчалась успехом. Следующим шагом стал осмотр аварийного участка с помощью телеинспекционного оборудования.

"На пути воды образовалась настоящая плотина из корней дерева, которые проросли внутри дренажной трубы, по сути запечатав ее. Теперь нас ожидают достаточно масштабные работы. Уже на этой неделе планируется раскопать аварийный участок с заменой поврежденной трубы. Ну а дерево, ставшее причиной протечки, придётся снести и выкорчевать", - сообщил глава города Владимир Любарский.

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