Королева красоты сорвала корону с другой королевы и попала за решетку

Выяснение отношений между замужними красавицами обернулось громким скандалом в Шри-Ланке.

Обладательница титулов «Миссис мира 2020» и «Миссис Шри-Ланка 2019» Каролина Джурие оказалась виновницей скандального иницидента, который привел к аресту красавицы. Как пишет Lenta.ru, во время финала очередного конкурса красоты Джурие заявила со сцены, что его новая победительница Пушпика Де Силва разведена, и потому не имеет права участвовать в состязании. Свои слова Каролина подкрепила тем, что сорвала корону с Де Силва и отдала ее другой девушке. В итоге новая победительница была госпитализирована с травмой головы.

Как выяснилось позже, Де Силва, действительно, рассталась со своим супругом, однако их брак официально не расторгнут, поэтому организаторы конкурса красоты среди замужних женщин принесли извинения его победительнице и вернули ей корону. В свою очередь Каролина Джурие отказалась приносить извинения оскорбленной королеве и была арестована полицией.