Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Следком Карелии просит суд продлить арест Геннадия Боднарчука еще на два месяца 16
Сегодня 13:10
«Высший пилотаж финской архитектуры»
Сегодня 12:50
Водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе в Петрозаводске, был пьяным 4
Сегодня 09:55
Жертвами коронавируса стали еще три жителя Карелии
Сегодня 09:18
Появился еще один претендент на пост сити-менеджера Петрозаводска 12
Сегодня 09:59
Число крайне тяжелых ковидных больных в Карелии продолжает расти
Сегодня 09:25
«Офицеры России» борются за пост мэра Петрозаводска 33
Сегодня 12:17

Королева красоты сорвала корону с другой королевы и попала за решетку

Новости. Общество
23:30, 09 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
Загрузка...

Выяснение отношений между замужними красавицами обернулось громким скандалом в Шри-Ланке.

Обладательница титулов «Миссис мира 2020» и «Миссис Шри-Ланка 2019» Каролина Джурие оказалась виновницей скандального иницидента, который привел к аресту красавицы. Как пишет Lenta.ru, во время финала очередного конкурса красоты Джурие заявила со сцены, что его новая победительница Пушпика Де Силва разведена, и потому не имеет права участвовать в состязании. Свои слова Каролина подкрепила тем, что сорвала корону с Де Силва и отдала ее другой девушке. В итоге новая победительница была госпитализирована с травмой головы.

Как выяснилось позже, Де Силва, действительно, рассталась со своим супругом, однако их брак официально не расторгнут, поэтому организаторы конкурса красоты среди замужних женщин принесли извинения его победительнице и вернули ей корону. В свою очередь Каролина Джурие отказалась приносить извинения оскорбленной королеве и была арестована полицией.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
02.04.2021, 15:40
Сотрудник Следкома Карелии подозревается в мошенничестве
04.04.2021, 12:05
Наркотики обнаружены у одного из участников массовой аварии под Петрозаводском
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)

Аналитика

Сегодня 12:50
Обществоведение
«Высший пилотаж финской архитектуры»
Старинная церковь в карельском поселке Леппяниеми пережила две войны, но оказалась забыта республиканскими властями.
Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской? 3
08.04.2021 11:50
"Озлобленность против России и Красной Армии" 6
07.04.2021 14:35
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
05.04.2021 11:51
10 тысяч не дожили 5
05.04.2021 10:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 18:48
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
Сегодня 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 12
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»