Коронавирус добавил пессимизма в прогноз развития экономики Карелии

Составленный властями Карелии прогноз социально-экономического развития республики на 2021-2023 годы предусматривает рост промышленности и торговли. Но это мало отразится на уровне жизни населения.

Из трех сценариев социально-экономического развития Карелии правительство считает наиболее реалистичным так называемый "базовый вариант".

Он предполагает "умеренно-благоприятную" внешнеэкономическую конъюнктуру на продукцию карельских предприятий, умеренную инвестиционную политику частных компаний, низкий уровень инфляции и невысокий потребительский спрос.

Если этот сценарий оправдается, то Карелия, по мнению Минэка, может рассчитывать на "мягкий вариант восстановления экономики".

Одним из ключевых факторов министерство считает пандемию коронавируса. Если она затянется и ограничительные меры для бизнеса будут продлены, то республике придется готовиться к "пессимистичному" консервативному сценарию.

Что это будет означать на практике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".