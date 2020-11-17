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Коронавирус добавил пессимизма в прогноз развития экономики Карелии

Новости. Экономика
15:40, 18 Ноября 2020
фото: pixabay
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Составленный властями Карелии прогноз социально-экономического развития республики на 2021-2023 годы предусматривает рост промышленности и торговли. Но это мало отразится на уровне жизни населения.

Из трех сценариев социально-экономического развития Карелии правительство считает наиболее реалистичным так называемый "базовый вариант".

Он предполагает "умеренно-благоприятную" внешнеэкономическую конъюнктуру на продукцию карельских предприятий, умеренную инвестиционную политику частных компаний, низкий уровень инфляции и невысокий потребительский спрос.

Если этот сценарий оправдается, то Карелия, по мнению Минэка, может рассчитывать на "мягкий вариант восстановления экономики".

Одним из ключевых факторов министерство считает пандемию коронавируса. Если она затянется и ограничительные меры для бизнеса будут продлены, то республике придется готовиться к "пессимистичному" консервативному сценарию.

Что это будет означать на практике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-11-18 16:09:45
Откуда взяться оптимизму при нынешней ситуации в экономике региона! На пандемию всё спишут, свою неэффективность не признают.
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