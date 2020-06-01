Коронавирус "отправил в нокдаун" экономику Карелии: первые цифры

Появились первые объективные данные о последствиях пандемии коронавируса для различных отраслей экономики Карелии.

Предварительные выводы можно сделать на основании доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия", где содержатся показатели за апрель – первый месяц ограничительных мер.

Промышленное производство в Карелии в апреле выросло на 23,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, несмотря на то, что из-за эпидемии была прекращена работа многих предприятий.

Работа строительных организаций Карелии почти не останавливалась в период пандемии, но они пострадали из-за снижения потребительского спроса и других факторов.

Приостановка работы магазинов в Карелии в апреле привела к резкому спаду в розничной торговле, в основном, непродовольственными товарами, но карантин ударил и по продажам продуктов питания.

Закрытие кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в Карелии в апреле привело к сокращению оборота в отрасли на 34,8% по сравнению с мартом.

Сфера услуг оказалась в числе наиболее пострадавших из-за коронавируса в Карелии, но некоторые виды пережили кризис лучше остальных.

Прогнозировать последствия пандемии для экономики власти Карелии пока не берутся. Сейчас имеются лишь предварительные оценки, сколько может потерять бюджет республики.

Как все это выглядит в цифрах, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".