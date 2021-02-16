Коронавирус повлиял на сокращение числа предприятий в Карелии, считает Минэк

Сокращение количества субъектов малого и среднего бизнеса в Карелии в 2020 году произошло из-за последствий пандемии коронавируса, считает глава Минэкономразвития республики Олег Ермолаев.

Об этом он заявил сегодня на совещании правительства республики.

"Мы проанализировали весь график помесячно по всей республике Карелия. У нас не было какой-то вспышки по закрытию субъектов МСП больше, чем в 2019 году. Предприятий, которые закрылись в 2020 году, даже меньше, чем в 2019. Но у нас было меньше создано новых предприятий, потому что, конечно, ситуация в 2020 году была непростая и меньшее количество субъектов МСП, физических лиц решило создать новые предприятия", - сказал министр.

На сколько сократилось количество предприятий в республике за 2020 год, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".