Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Боец Росгвардии Карелии в темноте бегает быстрее всех 8
16.02.2021 18:20
Парфенчиков назвал условия и сроки отмены масочного режима и других ограничений 1
Сегодня 12:57
День Победы может пройти не 9 мая, а в другую дату 9
16.02.2021 21:05
Кот спас хозяев от смертельно опасной змеи ценой собственной жизни 1
16.02.2021 23:30
В Петрозаводске мужчина с хорошей памятью разжился деньгами с чужой карты 1
16.02.2021 18:40
Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Петрозаводске, пешеход успела отбежать (ВИДЕО) 3
Сегодня 07:15

Коронавирус повлиял на сокращение числа предприятий в Карелии, считает Минэк

Новости. Экономика
15:19, 17 Февраля 2021
фото: pixabay
Загрузка...

Сокращение количества субъектов малого и среднего бизнеса в Карелии в 2020 году произошло из-за последствий пандемии коронавируса, считает глава Минэкономразвития республики Олег Ермолаев.

Об этом он заявил сегодня на совещании правительства республики.

"Мы проанализировали весь график помесячно по всей республике Карелия. У нас не было какой-то вспышки по закрытию субъектов МСП больше, чем в 2019 году. Предприятий, которые закрылись в 2020 году, даже меньше, чем в 2019. Но у нас было меньше создано новых предприятий, потому что, конечно, ситуация в 2020 году была непростая и меньшее количество субъектов МСП, физических лиц решило создать новые предприятия", - сказал министр.

На сколько сократилось количество предприятий в республике за 2020 год, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии
13.02.2021, 15:02
Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске

Аналитика

16.02.2021 15:10
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 4
16.02.2021 15:00
Реставратор Николай Попов: "Мне стыдно сейчас перед Преображенкой!" 1
16.02.2021 14:30
Государство как инвестор 4
15.02.2021 16:30
"Увеличение доли на европейском рынке – вполне реально"
15.02.2021 14:51
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»