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Коронавирус проникает в Республиканскую больницу в Петрозаводске через зараженных пациентов

Новости. Общество
09:40, 02 Ноября 2021
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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В Республиканской больнице им. В. А. Баранова в Петрозаводска ежедневно выявляют от 3 до 5 пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщил заместитель главного врача больницы Андрей Малафеев в своем видеообращении к жителям Карелии.

«В нашу больницу ежедневно поступает до 80 человек как в плановом, так и в экстренном порядке. Ежедневно в больнице выявляется от 3 до 5 случаев новой коронавирусной инфекции. В основном, это не вакцинированные пациенты, поступившие по срочным показаниям… Они создают реальную опасность для других пациентов, и у них самих может ухудшиться течение основного заболевания», — сказал Малафеев.

Он обратился к жителям республики с призывом пройти вакцинацию.

 

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Комментарии

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asusls
2021-11-02 10:00:01
Господи....опять....Если будет не привитый поступать в больницу, то у него в обязательном порядке берут ПЦР тест - если отрицательный - то все ок. У вакцинированных тест не делают, при ЭТОМ они являются такими же переносчиками заболевания. Ответ?
Вася
2021-11-02 09:55:48
Анатолий Сердюков опять развернулся. Вместе с Васильевой?
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