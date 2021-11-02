Коронавирус проникает в Республиканскую больницу в Петрозаводске через зараженных пациентов

В Республиканской больнице им. В. А. Баранова в Петрозаводска ежедневно выявляют от 3 до 5 пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщил заместитель главного врача больницы Андрей Малафеев в своем видеообращении к жителям Карелии.

«В нашу больницу ежедневно поступает до 80 человек как в плановом, так и в экстренном порядке. Ежедневно в больнице выявляется от 3 до 5 случаев новой коронавирусной инфекции. В основном, это не вакцинированные пациенты, поступившие по срочным показаниям… Они создают реальную опасность для других пациентов, и у них самих может ухудшиться течение основного заболевания», — сказал Малафеев.

Он обратился к жителям республики с призывом пройти вакцинацию.