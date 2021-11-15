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Коронавирус в Карелии за минувшие сутки унес еще две жизни

Новости. Общество
09:20, 29 Ноября 2021
фото: © Сергей Карпухин / ТАСС

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С начала пандемии от COVID-19 умерли 1078 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 29 ноября в Республике Карелия зарегистрированы 83164 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 219 инфицированных, из них непривитых — 210 (95,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 734 пациента, в состоянии средней тяжести — 635 человек, в тяжёлом — 96 (из них непривитых — 96).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 78453 человека, за последние сутки — 237.

За сутки зарегистрированы 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1078 человек.

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Комментарии

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EventVK
2021-11-29 10:03:21
В Карелии надо публиковать статистику по онкологии, каждый день умирают, и побольше, чем от "короны"..
Саныч
2021-11-29 11:10:48
EventVK, онкологией невозможно заразить.
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