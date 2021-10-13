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Коронавирус забрал жизни еще пятерых жителей Карелии

Новости. Общество
09:43, 13 Октября 2021
фото: © AP Photo / Craig Ruttle

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Общее число умерших ковид-пациентов достигло в Карелии 919 человек.

По данным на 13 октября, за сутки было выявлено 270 инфицированных (268 заразившихся не были привиты). Из них заболевших — 268, средней тяжести — 58, тяжелых — 3, крайне тяжелых/ИВЛ — 1. Об этом сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В стационарах находится 931 пациент. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 2 (из них один на инвазивной ИВЛ).

За сутки в Карелии зарегистрировано пять смертей от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике достигло 919 человек.

Выписано по выздоровлению за сутки 224 пациента.

С начала пандемии в Карелии инфицированы коронавирусом 69142 человека, справились с заболеванием 65598 пациентов.

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Комментарии

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комба
2021-10-13 11:11:59
Леопольд на днях правильно вопрос поставил. Дайте статистику скончавшихся по возрасту.
Дина
2021-10-13 10:40:28
До 2024, главное, дотянем ?
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