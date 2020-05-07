Коронавирусом в Карелии чаще заражаются молодые мужчины, говорит статистика

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков привел статистику заразившихся коронавирусом в республике.

По информации министра здравоохранения Михаила Охлопкова, которую он озвучил на заседании Оперативного штаба, на 7 мая коронавирус в республике подтвержден у 13 детей и 112 взрослых.



Среди заболевших в Карелии: 45 человек в возрасте от 18 до 40 лет, 44 человека - от 41 до 60 лет и 23 человека старше 60 лет.



"Это говорит о том, что люди старшего возраста ответственно относятся к соблюдению изоляции", - отметил на заседании Оперштаба правительства республики по борьбе с коронавирусом Михаил Охлопков. Данная группа относится к группе риска по частоте инфицирования и заболеваемости.



Среди заболевших - 69 мужчин и 56 женщин, 55% и 45% соответственно.



Пневмония, вызванная коронавирусом, диагностирована у 32 человек, или 26%.



В состоянии средней тяжести находятся 28 пациентов, в тяжелом состоянии – 3 человека. К аппарату ИВЛ подключены 2 человека, еще 1 пациент - на неинвазивной оксигенации (кислород подается через лицевую маску).

Большинство госпитализированных пациентов – 38 человек - находятся в монопрофильном центре по лечению коронавируса на базе Госпиталя для ветеранов в Петрозаводске, еще 22 человека – в Республиканской инфекционной больнице, 12 – в других учреждениях здравоохранения.