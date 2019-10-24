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Новости. Общество
15:47, 24 Октября 2019
фото: Корпорация развития Карелии

Корпорация развития Карелии приглашает бизнесменов на круглый стол по теме "Упаковка и маркировка товара"

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Корпорация развития Республики Карелия продолжает регистрацию предпринимателей на круглый стол по теме "Упаковка и маркировка товаров".

На сегодняшний день на мероприятие уже зарегистрировались более двух десятков бизнесменов.

Эксперты круглого стола предоставят возможность производителям продукции поучаствовать в формировании банка данных "Продукция России" и базы данных "Продукция Республики Карелия", дадут советы, как грамотно довести информацию о своей продукции до потребителей.

Также участники мероприятия смогут узнать нюансы маркировки пищевой продукции и особенности декларирования рыбной продукции.

АО "Почта России", которая выступит в качестве эксперта, расскажет об основных услугах блока посылочного бизнеса, видах упаковки, требованиях к упаковке и тарифах на услуги.

Фирма "Компьютер Сервис" готовит выступление на тему: "Развитие государственных информационных систем по маркировке продукции".

Спикерами круглого стола выступят эксперты в области технического регулирования, эксперты по подтверждению соответствия пищевой продукции, эксперты по сертификации систем менеджмента ISO 9001, ISO 22000, технологи пищевой промышленности.

Предприниматели в ходе мероприятия смогут задать вопросы экспертам, обменяться опытом с коллегами в неформальной обстановке кофе-брейка и, конечно же, наладить полезные деловые контакты.

Круглый стол пройдет 28 октября с 14.00 до 18.00 в конференц-зале ресторана "Фрегат" по адресу: г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1А.

Участие в мероприятии бесплатное. Чтобы стать участником мероприятия, необходимо пройти предварительную электронную регистрацию.

Регистрацию можно пройти здесь.

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