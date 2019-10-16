Корпорация развития Карелии расскажет предпринимателям все об упаковке и маркировке товара

Корпорация развития Республики Карелия приглашает предпринимателей принять участие в круглом столе на тему "Упаковка и маркировка товаров".

В рамках мероприятия предполагается обсудить существующие технические регламенты. Организаторы расскажут о новых стандартах и формировании банка данных "Продукция России", а также проинформируют о предстоящих в 2020 году нововведениях.

Предприниматели в ходе мероприятия смогут задать вопросы экспертам профильных организаций Карелии и Санкт-Петербурга, обменяться опытом с коллегами в неформальной обстановке кофе-брейка и, конечно же, наладить полезные деловые контакты.

Круглый стол пройдет 28 октября с 14.00 до 18.00 в конференц-зале ресторана "Фрегат" по адресу: г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1А.

Участие в мероприятии бесплатное. Чтобы стать участником мероприятия, необходимо пройти предварительную электронную регистрацию.

Регистрацию можно пройти здесь.