890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров 4
13.12.2021 12:38
В Карелии незаконно продали имущество, предназначенное для выплат родителям погибших на Сямозере детей 9
13.12.2021 15:02
Пьяная автомобилистка в Петрозаводске на новый год превратится в пешехода 1
13.12.2021 12:40
Троеженец привез в Петрозаводск жену-мать своих внуков для оформления российского гражданства 8
13.12.2021 15:50

«Корпорация развития Карелии» организует открытый нетворкинг на тему «Социальное предпринимательство» или как сделать бизнес добрым

Новости. Общество
09:00, 14 Декабря 2021
фото: © «Корпорация развития Республики Карелия»

Новости партнеров

Цель большинства бизнесов — извлечь прибыль. Но бывает бизнес, который помогает пенсионерам, инвалидам, детям. Это и есть социальное предпринимательство.

17 декабря разберемся, что именно делают социальные предприниматели, какие привилегии у них есть и что нужно бизнесу, чтобы тоже получать помощь от государства.

Цель нетворкинга: расширение круга знакомств, налаживание полезных связей, повышение ровня осведомленности, выявление проблем и возможных путей решения в рамках заданной темы встречи.

Встречу проведут:

Анна Стирина, профессиональный сертифицированный коуч PCC ICF, бизнес-тренер.

Тема: «Смыслы и энергия вашего бизнеса»

Встреча в формате практики и поиска решений с коучем PCC ICF Анной Стириной: «Случается так, что драйв, который вёл вас раньше к успеху, исчезает. Команда рвётся в бой, а вам все равно. Вы и не против, но и не за. За таким лидером идти сложно и новые сотрудники уходят, разочаровавшись. Куда делась энергия? Как вернуть бодрость? Возможно ли это? И при чем тут соцпредпринимательство?»

Марина Хаута — финансовый тренер, а так же социальный предприниматель.

Татьяна Акимова — бизнес тренер c международной сертификацией IIMD, собственник бизнеса с 2007 года, автор и разработчик настольной трансформационный игры «Благополучи-е»

Анастасия Мочалова — маркетолог и бренд-менеджер благотворительного фонда «Рекс»

Приятные бонусы нетворкинга: участие в игре «чёрный ящик», где будет разыгран приз «Сертификат на Новогодний шопинг» на сумму 10 тысяч рублей, а также уютные кофе-паузы и возможность пообщаться пообщаться с каждым экспертом.

Количество мест ограничено.

Ссылка для регистрации: нетворкинг «Социальное предпринимательство».

Контакты организатора 8 (906) 208-27-27 — Ольга Чичуа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
08.12.2021, 15:02
Карелии обещают аномальный холод к концу недели
09.12.2021, 14:20
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах
08.12.2021, 09:11
QR-коды, которые раскололи общество

Аналитика

10.12.2021 15:57
Обществоведение
«В этом доме сохранился отпечаток Гаскойна» 7
Реставраторы обнаружили в старейшем памятнике деревянной архитектуры Петрозаводска следы уникальных строительных технологий XVIII столетия.
«Коронавирусные» деньги: как будут выплачивать компенсации за ноябрьские каникулы 3
10.12.2021 10:05
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах 30
09.12.2021 14:20
QR-коды, которые раскололи общество 21
08.12.2021 09:11
Ни детского сада, ни памятника 9
06.12.2021 15:29
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 21
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»