«Корпорация развития Карелии» организует открытый нетворкинг на тему «Социальное предпринимательство» или как сделать бизнес добрым

Цель большинства бизнесов — извлечь прибыль. Но бывает бизнес, который помогает пенсионерам, инвалидам, детям. Это и есть социальное предпринимательство.

17 декабря разберемся, что именно делают социальные предприниматели, какие привилегии у них есть и что нужно бизнесу, чтобы тоже получать помощь от государства.

Цель нетворкинга: расширение круга знакомств, налаживание полезных связей, повышение ровня осведомленности, выявление проблем и возможных путей решения в рамках заданной темы встречи.

Встречу проведут:

Анна Стирина, профессиональный сертифицированный коуч PCC ICF, бизнес-тренер.

Тема: «Смыслы и энергия вашего бизнеса»

Встреча в формате практики и поиска решений с коучем PCC ICF Анной Стириной: «Случается так, что драйв, который вёл вас раньше к успеху, исчезает. Команда рвётся в бой, а вам все равно. Вы и не против, но и не за. За таким лидером идти сложно и новые сотрудники уходят, разочаровавшись. Куда делась энергия? Как вернуть бодрость? Возможно ли это? И при чем тут соцпредпринимательство?»

Марина Хаута — финансовый тренер, а так же социальный предприниматель.

Татьяна Акимова — бизнес тренер c международной сертификацией IIMD, собственник бизнеса с 2007 года, автор и разработчик настольной трансформационный игры «Благополучи-е»

Анастасия Мочалова — маркетолог и бренд-менеджер благотворительного фонда «Рекс»

Приятные бонусы нетворкинга: участие в игре «чёрный ящик», где будет разыгран приз «Сертификат на Новогодний шопинг» на сумму 10 тысяч рублей, а также уютные кофе-паузы и возможность пообщаться пообщаться с каждым экспертом.

Количество мест ограничено.

Ссылка для регистрации: нетворкинг «Социальное предпринимательство».

Контакты организатора 8 (906) 208-27-27 — Ольга Чичуа.