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Новости. Общество
15:39, 24 Сентября 2019
фото: kr-rk.ru / Корпорация развития республики Карелия

Корпорация развития РК переживает очередное "переформатирование"

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ГГосударственная компания «Корпорация развития Республики Карелия», где за восемь лет назначен шестой руководитель, в очередной раз перестраивает свою работу, чтобы выполнить задачу по привлечению инвестиций.

Это следует из заявления министра экономического развития Карелии Павла Буренкова, которое он сделал на заседании рабочей группы по содействию в привлечении инвестиций в экономику республики.

"Павел Буренков отметил, что работа специализированной организации по сопровождению инвестиционных проектов АО "Корпорации развития Республики Карелия" была серьёзно переформатирована. В течение недели ей предстоит разработать дорожные карты реализации каждого из рассмотренных проектов", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Кто ранее возглавлял Корпорацию развития Карелии и что экс-руководители сделали на своем посту, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2019-09-24 16:43:39
Опубликуйте, пожалуйста не планы по очередному переформатированию, а примитивный отчет.
п.1 Сколько средств затрачено на содержание и поддержку структуры?
п.2. Сколько проектов выдвинуто (не передано в ведение) этой "корпорацией"?
п.3. Сколько денег вернулось в бюджет через п.2 в бюджет РК?

За 6 лет положительный результат обязан быть.
Тамара
2019-09-24 15:56:48
Корпорация "развития" , самим не смешно?
zanoza
2019-09-24 15:54:49
Это не "Корпорация развития" , а "Корпорация развала" и абсолютно бесполезное учреждение.
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