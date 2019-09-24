Корпорация развития РК переживает очередное "переформатирование"

ГГосударственная компания «Корпорация развития Республики Карелия», где за восемь лет назначен шестой руководитель, в очередной раз перестраивает свою работу, чтобы выполнить задачу по привлечению инвестиций.

Это следует из заявления министра экономического развития Карелии Павла Буренкова, которое он сделал на заседании рабочей группы по содействию в привлечении инвестиций в экономику республики.

"Павел Буренков отметил, что работа специализированной организации по сопровождению инвестиционных проектов АО "Корпорации развития Республики Карелия" была серьёзно переформатирована. В течение недели ей предстоит разработать дорожные карты реализации каждого из рассмотренных проектов", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Кто ранее возглавлял Корпорацию развития Карелии и что экс-руководители сделали на своем посту, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".