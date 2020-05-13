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Корректировка проектов двух садиков из ФЦП развития Карелии потребует еще 2,5 млн рублей

Новости. Общество
16:48, 13 Мая 2020
фото: © пресс-служба правительства Карелии
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Власти республики начнут искать подрядчиков для строительства детских садов в поселках Ильинский и Ляскеля летом этого года.

Министр образования Карелии Роман Голубев рассказал сегодня на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике о судьбе дошкольных учреждений, которые в рамках Федеральной целевой программы должны были быть сданы еще в 2019 году. Но строительство детских садов в Ильинском и Ляскеля так и не началось.

"В настоящее время работы не проводятся, контракты расторгнуты с подрядчиками.  Выделены средства на перепроектирование данных проектов. Вносятся изменения в проектно-сметную документацию в части актуализации требований санитарных и пожарных норм", - отметил глава Минобраза.

По словам министра, изменения коснутся и материала, из которого будет строиться садик в Ильинском. Здание возведут не из кирпича, как планировалось. Детский сад будет панельным.  

"Это более доступно по цене и проще сделать", - считает Роман Голубев.

Власти республики надеются, что новая документация по двум садикам пройдет госэкспертизу в июне-июле этого года. После этого будут объявлены торги, начнутся поиски подрядчика и последующее строительство.

Председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова поинтересовалась, не дорого ли обходится корректировка проектно-сметной документации детских садов.

"Корректировка ПСД - это более быстрый процесс и менее затратный", - ответил министр образования.

"1 миллион и 1,5 миллиона! Мне кажется, что это не малые суммы", - заявила парламентарий.

"Это в разы меньше, чем проектирование объекта", - парировал Роман Голубев.

В результате глава комитета согласилась, что потери при возведении долгожданных в поселках садиков в любом случае не избежать.

Ранее вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов рассказал об изменениях, которые подготовлены в федеральную целевую программу развития республики.

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Комментарии

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Саша
2020-05-13 19:10:19
Ищите только таких подрядчиков , чтобы у них при строительстве заборы не падали . А то, когда падают, говорят и садик упадёт! ????
Гость
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