Косенков покинул пост сопредседателя ОНФ в Карелии

Председатель карельских профсоюзов Илья Косенков покинул ряды сопредседателей регионального отделения ОНФ.

Об этом Косенков написал в "ВКонтакте".

"Переворачивая эту страницу жизни хотел бы поблагодарить коллег, активистов, волонтеров ОНФ уходящего состава за совместную работу. За эти пять лет было действительно много грандиозного. Новому утвержденному составу – желаю успеха" ,- отметил он.

"Со своей стороны, как эксперт, всегда готов оказать посильную помощь при реализации правильных проектов, если потребуется. До свидания, ОНФ", - добавил Косенков.