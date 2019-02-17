Косенков покинул пост сопредседателя ОНФ в Карелии

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Председатель карельских профсоюзов Илья Косенков покинул ряды сопредседателей регионального отделения ОНФ.
Об этом Косенков написал в "ВКонтакте".
"Переворачивая эту страницу жизни хотел бы поблагодарить коллег, активистов, волонтеров ОНФ уходящего состава за совместную работу. За эти пять лет было действительно много грандиозного. Новому утвержденному составу – желаю успеха" ,- отметил он.
"Со своей стороны, как эксперт, всегда готов оказать посильную помощь при реализации правильных проектов, если потребуется. До свидания, ОНФ", - добавил Косенков.
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