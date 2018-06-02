Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о методах борьбы со старением.

"Все чаще стала по утрам выбирать не накрашенное лицо, потому что не вижу смысла. Косметика не омолаживает. Крем от морщин – надувалово для старушек. Ни один крем не омолаживает. Зато все они обогащают изобретателей. Крем увлажняет морщины, питает их, делает морщины сытыми и счастливыми. Они чувствуют себя лучше. Морщины – часть тебя. Их тоже надо подпитывать. А после того, как морщины поели дорогого крема, они никуда не ушли, они легли и отдыхают. Просто лежат более ровно и гладко, сытые, переливаются и лоснятся дорогими кремами. Поэтому не льстите себе и не заблуждайтесь, дорогие, намазавшиеся всякими кремами с коэнзимами. Все становится только хуже. Крем не спасет. Он продлит агонию. А потом, когда внезапно из зеркала вам шаловливо подмигнет бабуля, не падайте в обморок. Она всегда была здесь, просто вы ее не пускали", - уверена Наталья Ермолина.

Размышления блогера о старости, мешках и морщинах можно прочитать здесь.