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Котенок воровал деньги из пивной (ВИДЕО)

Новости. Общество
23:30, 22 Июля 2020
фото: © кадр из видео
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В Анапе котенок дважды украл деньги из кассы пивной.

Сотрудники бара выложили в свой Instagram-аккаунт запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как питомец убегает с пачкой купюр в зубах, пишет "Лента.Ру".

Первый раз животное выронило украденные купюры на пути к выходу из бара. Работник пивной заметил это и вернул деньги в кассу.

Несмотря на своевременное задержание питомца, позже сотрудники обнаружили недостачу денежных средств в кассе. С помощью записей с камер они выяснили, что котенок вновь украл купюры и спрятался с ними под одним из столиков, где его и нашли с добычей.

Из информации в аккаунте заведения следует, что один из сотрудников бара приютил рыжего котенка в начале лета и дал ему кличку Масяня.

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