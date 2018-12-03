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Новости. Политика
15:05, 03 Декабря 2018
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

КПРФ организует массовый судебный иск в суд по поводу повышения пенсионного возраста

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КПРФ организует массовый иск в Конституционный суд о конституционности повышения пенсионного возраста.

Об этом заявил руководитель юридической службы партии, секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев, сообщает "Независимая газета".

Как отмечает издание, с начала 2019 года те люди, у которых по старому закону уже наступил пенсионный возраст, с помощью юристов компартии будут проходить все судебные инстанции. В результате этой работы должен возникнуть совместный большой иск в Конституционный суд.

Вадим Соловьев подтвердил, что обращение от парламента отправить в КС не получается. Кроме фракции коммунистов в полном составе (43 депутата) под проектом запроса о конституционности пенсионного закона подписалось еще 17 эсэров из 26. ЛДПР, по его словам, не дала ни одной подписи от своих 39 депутатов.

Соловьев считает, что если бы подача иска в КС от Госдумы удалась, то через три-четыре месяца он бы уже был рассмотрен, поскольку глава КС Валерий Зорькин и сам не раз критиковал эту пенсионную реформу. Коммунисты опираются на статью 55 Конституции, по которой запрещено принятие законов, способствующих ухудшению жизни граждан.

"Массовое ущемление прав граждан в следующем году коснется мужчин 1959 года рождения и женщин 1964-го. Пленум ЦК дал поручение первым секретарям найти по 5-10 человек в каждом регионе этого возраста, причем людей серьезных, которые не соскочат под давлением", – отметил Соловьев.

По его словам, план такой: люди обратятся в Пенсионный фонд и потребуют назначить им пенсию, а после отказа пойдут по судам общей юрисдикции. Они пройдут все инстанции, а когда решения по ним вступят в законную силу, все жалобы будут объединены в один общий иск в КС. Планируется, что работа начнется в конце января – начале февраля, а пока юрслужба КПРФ готовит необходимый пакет документов. Соловьев отметил, что граждан будут искать преимущественно в крупных городах, всего предполагается отобрать примерно 200 человек.

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Комментарии

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German
2018-12-03 16:15:40
У нас только две силы которые могут что то изменить в этой стране : Навальный ( пока борется с коррупцией ) и НПСР с Болдыревым , Филиным , а также Левый фронт с Удальцовым . Время их придёт и скоро .
deep
2018-12-03 15:59:47
КПРФ покажите себя реальной оппозицией: полным составом покиньте Госдуму! Все равно, сами же говорите, "народные" законы не проходят. Так может сделать радикальный ход и начать борьбу за следующую Думу? Создайте с ПДС НПСР общее движение, ну старых на покой, молодым дорогу!
Антипарфён
2018-12-03 15:51:06
Как же всё показушно в этой КПРФ (не о местных пишу ) . Когда надо было митинговать , притихли . Когда надо было не голосовать проголосовали . Когда надо было выбирать ( в Приморье ) слились и т.д . Оборотни какие то .
Мизантроп
2018-12-03 16:07:47
Антипарфён, Дядюшка Зю слово дал ельцинской семье 40 лет водить народ по заснеженной стране. Потерпи - осталось 10 лет.
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