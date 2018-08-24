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Новости. Политика
12:53, 24 Августа 2018

КПРФ в Карелии подает в суд на мэрию Петрозаводска

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Региональное отделение КПРФ направляет иск к администрации Петрозаводска, которая не разрешила проводить на площади Кирова митинг против пенсионной реформы.

Об этом "Столице на Онего" рассказал депутат Законодательного собрания Карелии Евгений Ульянов. По его словам, карельское отделение КПРФ направило в мэрию Петрозаводска заявку на проведение митинга против повышения пенсионного возраста. Акция планировалось на 2 сентября на площади Кирова.

Однако городские власти не разрешили проводить митинг в центре города, а в качестве альтернативы предложили улицу Ботаническую в Соломенном.

"Нас отправляют в Соломенное. Аргументация у администрации простая – в этот день (как и в прошлый раз) на площади будут проводиться какие-то работы. Это показывает отношение республиканской и городской власти к народу. Нас загоняют в леса. Республиканская власть реально боится выступлений простых людей. Наверняка, указание о запрете митинга пришло оттуда", - сказал Ульянов.

Он уточнил, что региональное отделение КПРФ уже готовит исковое заявление в суд, так как считает отказ администрации неправомерным. Документ планируется сегодня передать в судебную инстанцию.

Планировавшийся мситинг должен был стать третьей протестной акцией в Петрозаводске, которую проводит КПРФ. Предыдущие две прошли на Студенческом бульваре и на набережной Онежского озера в пойме реки Лососинка.

КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Митинги против пенсионной реформы проходят по всей стране и собирают тысячи участников. По данным социологов, 90% граждан России не поддерживают повышение пенсионного возраста.

Госдума РФ 19 июля одобрила данный законопроект в первом чтении.

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Комментарии

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Гарик
2018-08-24 15:03:57
Евгений , Респект !! Пиндосы местные зашевелились , значит всё правильно делаешь , будь поактивнее и мы победим , покажем им "советскую власть" . Потом позвони , научу , что дальше делать , как этих пиндосов победить . Ура !!!!)))))))))))))))))))))
Горожанин
2018-08-24 15:00:35
Могли бы еще Птицефабрику предложить. Очень неумное решение, подрывающее авторитет городской власти и понапрасну увеличивающее "градус протеста". Если в центре города нельзя - надо предлагать другое место, но с реальной транспортной доступностью, не издеваясь над стариками. Хотя если бы даже и на площади Кирова - ничего страшного бы не произошло, народ у нас дисциплинированный, да и есть кому порядок обеспечить!
Читатель
2018-08-24 14:45:11
Такое неуважение демонстрирует мэрия к людям! А ведь большинство россиян не одобряют эту реформу и получается не могут цивилизованно выразить свое мнение! Стыдно должно быть гнать свой народ на задворки!
Гарик
2018-08-24 14:42:12
Брунс , ОООчень приятно услышать версию происходящего от рупора карельского правительства в столице на онего . Как всегда всё вывернуто на изнанку . Кто ты писало прозападные либеральные пиндосы Медведев , Чубайс , Силуанов , Кудрин ., при чём тут коммунисты ? Кто друзья этих пиндосов в Карелии ты и твой шеф . Так кого ты представляешь - пиндосов , а Ульянов народ . Он хоть слабенько работает , но старается для людей и себя естественно . А слили Россию не коммунисты , а такие как ты и выше , нагребли себе и родственникам должностей и бабла , развалили всю экономику , парализовали все институты власти
Не стыдно и вылезать , работай , готовь мецената на новые посты , да само подумай не свалить отсюда ,пока не посадили .((((((((((((((((((((((((
nae
2018-08-24 14:35:25
Надо выходить на площадь. Попытка разгона митинга может спровоцировать народные волнения. Может быть это будет катализатором падения нынешней власти?
Евлампий
2018-08-24 14:27:55
И какое незаконное сборище? ты третьим глазом читаешь? Черным по белому написано, что администрация законно не хочет давать места, куда людям удобно добираться и высказаться?
Евлампий
2018-08-24 14:26:24
кир, с инженером за одним столом сидите, что ж, у нас не Уолл Стрит, у нас благодаря таким шавкам режима как ты, и твоим хозяевам, стране скатывается в сливную яму. Если власть будет продолжать бояться народ, и такие как ты и тебе подобные будут тявкать за режим, то уж да, будем удостоены читать ваш бред
Евлампий
2018-08-24 14:21:36
Инженер Брунс, ты в каком изоляторе сидишь? Скинь доказательства, что Зюганов деньги у запада берет, что именно истинные коммунисты "слили" страну? Что в Америке и Европе разгоняют митинги силой, если люди мирно высказывают свое мнение? Или ты, пуская слюни перед телевизором, черпаешь от кисилева и соловьева информацию?
Инженер Брунс
2018-08-24 14:10:11
Ульнов продолжает с упорством верблюда разводить людей на протест.
Сами же кпрф под запад легли, а народ обманывают, что они за народ переживают.
В твоем любимом Лондоне и Вашингтоне такого рода акции разгоняют слезоточивым газом, резиновыми дубинками и пулями, а также профилактическими ударами по печени и другим внутренним органам.
В России можно выражать свое мнение, причем можно даже оскорблять Президента и за это штраф в .00 руб.
Так что Ульянов опять врет, время их ушло, но на кнопки в парламенте нажимать хочется, плюс паразитировать на горе народа, делая вид, что за народ борются.
Слили страну в 90-е, а теперь он за народ переживает.
А где Паша Грудинин? Как ветром сдуло, так же, как и его несуществующую клубнику
Ванёк
2018-08-24 13:43:25
Поздно . Ульянов . Надо было за предыдущий не допуск наказывать мэрию через суд .Что за люди .
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