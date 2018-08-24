КПРФ в Карелии подает в суд на мэрию Петрозаводска

Региональное отделение КПРФ направляет иск к администрации Петрозаводска, которая не разрешила проводить на площади Кирова митинг против пенсионной реформы.

Об этом "Столице на Онего" рассказал депутат Законодательного собрания Карелии Евгений Ульянов. По его словам, карельское отделение КПРФ направило в мэрию Петрозаводска заявку на проведение митинга против повышения пенсионного возраста. Акция планировалось на 2 сентября на площади Кирова.

Однако городские власти не разрешили проводить митинг в центре города, а в качестве альтернативы предложили улицу Ботаническую в Соломенном.

"Нас отправляют в Соломенное. Аргументация у администрации простая – в этот день (как и в прошлый раз) на площади будут проводиться какие-то работы. Это показывает отношение республиканской и городской власти к народу. Нас загоняют в леса. Республиканская власть реально боится выступлений простых людей. Наверняка, указание о запрете митинга пришло оттуда", - сказал Ульянов.

Он уточнил, что региональное отделение КПРФ уже готовит исковое заявление в суд, так как считает отказ администрации неправомерным. Документ планируется сегодня передать в судебную инстанцию.

Планировавшийся мситинг должен был стать третьей протестной акцией в Петрозаводске, которую проводит КПРФ. Предыдущие две прошли на Студенческом бульваре и на набережной Онежского озера в пойме реки Лососинка.

КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Митинги против пенсионной реформы проходят по всей стране и собирают тысячи участников. По данным социологов, 90% граждан России не поддерживают повышение пенсионного возраста.

Госдума РФ 19 июля одобрила данный законопроект в первом чтении.