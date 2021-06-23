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КПРФ выдвинула Евгения Ульянова кандидатом на выборы в Госдуму по Карелии

Новости. Политика
17:18, 24 Июня 2021
фото: КПРФ в Карелии

Решение о выдвижении Евгения Ульянова кандидатом в депутаты Госдумы по Карельскому одномандатному избирательному округу было принято сегодня на съезде КПРФ.

В четверг, 24 июня в Подмосковье состоялся второй этап съезда КПРФ, по итогам которого партия выдвинула кандидатов на выборы в Государственную Думу.

Был сформирован федеральный партийный список из 15 кандидатов, которые поведут партию на выборы. Его возглавил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в список также вошли его первый заместитель Юрий Афонин, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, действующие депутаты Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков, Владимир Кашин, прославленная советская женщина-космонавт Светлана Савицкая.

Отметим, что в федеральную часть списка был включен директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин – бывший кандидат в президенты, который на выборах в 2018 году занял второе место после Путина, несмотря на давление на его предприятие, а также травлю в СМИ.

На съезде также был объявлен список кандидатов, которые будут бороться за место в Госдуме в регионах России в одномандатных округах. В него вошли известные региональные лидеры – коммунисты или сторонники партии.

Так, в Карелии в одномандатном округе КПРФ будет представлять Евгений Ульянов – депутат Заксобрания республики, руководитель карельского республиканского отделения партии.

Ульянов известен как оппозиционный политик, вместе с командой КПРФ отстаивающий интересы простых жителей Карелии – трудящихся, пенсионеров, молодежи.

Напомним, что в 2018 году вместе с КПРФ Евгений Ульянов возглавил в Карелии борьбу против повышения пенсионного возраста – в Петрозаводске коммунисты организовали и провели четыре акции протеста против так называемой «пенсионной реформы».

Благодаря активной позиции регионального отделения КПРФ и ее лидера Евгения Ульянова, в Карелии не был принят антисоциальный законопроект правительства о монетизации льгот, который предусматривал замену льгот на услуги ЖКХ для ветеранов труда и сельских педагогов незначительными фиксированными выплатами. Властям пришлось отозвать документ и отказаться от инициативы, ухудшающей жизнь пожилых людей.

Отметим также, что региональную часть федерального списка КПРФ, в которую вместе с Карелией входят Мурманская, Архангельская области и Республика Коми, возглавил ученый и журналист, главный редактор газеты «Правда» Борис Комоцкий.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва пройдут в течение трех дней с 17 по 19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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Комментарии

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Изя
2021-06-24 18:22:12
Может и пролезет на протестной волне , но если что откажется как и зю. Ибо не лидер , хотя человек хороший ))) ,
елпидифор
2021-06-24 17:58:05
Читаю другое сообщение на "Столице": в полицию обратился... горожанин. Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником... и убедил в том, что мужчине полагается компенсация". Ну, вылитые коммуняки все обещающие. Большевики, пока вы от своих Лениных-Сталиных не отречетесь, даже тогда вам веры еще долго не будет.
театральный критик
2021-06-24 17:35:11
За всё время ни одного школьника в пионеры не принял, а туда же..
кир
2021-06-24 17:34:29
Не смешите моего кота.
юнипер95
2021-06-24 17:25:42
противно.... где клубника грудининская? Уже лето
Гость
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