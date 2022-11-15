В Карелии на озере отдохнули 19 лебедей

В этом году недалеко от поселка Салми местные жители насчитали 19 птиц.

В паблике «Краеведческий клуб «Оберег». Карелия» опубликованы фото стаи лебедей-кликунов на Ладожском озере.



«Посмотрите, какие красивые и грациозные птицы! Стая лебедей кликунов отдыхает на протоке Лункулансаари. Каждый год большие стаи лебедей останавливаются здесь на отдых. В этот раз я насчитала 19 штук. Лебеди всегда задерживаются у нас почти до морозов, пока водоемы совсем не замерзнут», - говорится в сообщении паблика.



Отметим, лебедь-кликун занесен в Красную книгу во всех регионах России.













