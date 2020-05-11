Кредиты бизнесу под 2% будет выдавать Сбербанк

Сбербанк планирует начать выдавать кредиты предприятиям по новой программе на выплату зарплаты под 2% в ближайшие недели, массовый запуск состоится 1 июня, говорится в сообщении банка.

"По нашим подсчетам, за кредитом по программе могут обратиться предприятия, суммарная численность сотрудников в которых около 7 млн. По общим прогнозам, в рамках этой программы по поддержке бизнеса будет выдано кредитов на 300 млрд рублей, из них на Сбербанк по нашим оценкам придется не менее 1/3 объема. Первые пилотные сделки Сбербанк запланировал на ближайшие недели, а массовый запуск состоится 1 июня", — цитирует пресс-служба Сбербанка слова заместителя председателя правления банка Анатолия Попова.

Как сумма кредита будет зависеть от МРОТ, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".