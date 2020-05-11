890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии рассказал, где можно приобрести защитные маски 24
Сегодня 13:57
Еще 11 человек заболели коронавирусом в Карелии 4
Сегодня 09:22
Жители Петрозаводска почтили память воинов в День Победы, несмотря на коронавирус (ВИДЕО и ФОТО) 8
Сегодня 09:01
Сотрудники ковид-центра Петрозаводска помещены в обсерватор 6
Сегодня 13:18
Путин представил новый пакет мер поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса 11
Сегодня 16:52

Кредиты бизнесу под 2% будет выдавать Сбербанк

Новости. Экономика
22:51, 11 Мая 2020
фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Загрузка...

Сбербанк планирует начать выдавать кредиты предприятиям по новой программе на выплату зарплаты под 2% в ближайшие недели, массовый запуск состоится 1 июня, говорится в сообщении банка.

"По нашим подсчетам, за кредитом по программе могут обратиться предприятия, суммарная численность сотрудников в которых около 7 млн. По общим прогнозам, в рамках этой программы по поддержке бизнеса будет выдано кредитов на 300 млрд рублей, из них на Сбербанк по нашим оценкам придется не менее 1/3 объема. Первые пилотные сделки Сбербанк запланировал на ближайшие недели, а массовый запуск состоится 1 июня", — цитирует пресс-служба Сбербанка слова заместителя председателя правления банка Анатолия Попова.

Как сумма кредита будет зависеть от МРОТ, читайте в интернет-газете "Вести Карелии". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
05.05.2020, 15:47
Очагов распространения Covid-19 в многоквартирных домах Петрозаводска стало больше
07.05.2020, 16:26
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
06.05.2020, 09:14
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии

Чтиво

08.05.2020 16:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 6
30.04.2020 13:36
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»