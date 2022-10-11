Кредиты пропавших без вести мобилизованных могут заморозить

В Госдуме предложили продлить срок кредитных каникул до тех пор, пока суд не признает заемщика умершим, пишет "Интерфакс".

Депутаты Госдумы уточнили, что будет с кредитами мобилизованных граждан, которые пропали без вести. Срок действия кредитных каникул они предложили продлить до того момента, когда суд признает заемщика умершим, пишет «Интерфакс».



Сейчас мобилизованные индивидуальные предприниматели и физические лица, а также контрактники и сотрудники Росгвардии в ДНР, ЛНР и Украине могут получить отсрочку по ипотечному и потребительскому кредитам. То же положение действует в отношении добровольцев.



Отсрочку предоставляют на срок участия в специальной военной операции плюс сверху 30 дней.



Внесенные депутатами поправки устанавливают, что в случае, если суд признал заемщика "безвестно отсутствующим" кредитные каникулы продлеваются: либо до отмены этого решения суда, либо до объявления суда о том, что заемщик умер.



Согласно законодательству, кредит погибшего во время специальной военной операции списывается. При этом депутаты нижней палаты парламента предлагают установить максимальный размер подлежащего списанию кредита. Но только в том случае, если заемщик является индивидуальным предпринимателем, и кредитный договор заключен для ведения бизнеса.



Законопроект планируют рассмотреть в первом чтении 18 октября на пленарном заседании Госдумы РФ.