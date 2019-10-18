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Новости. Общество
08:20, 18 Октября 2019

Кремлевскую елку посадили в Пудожском районе Карелии

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На территории филиала нацпарка Водлозерский в деревне Куганаволок посадили кремлёвскую ель, сообщает пресс-служба нацпарка.

Семена главной елки России карельские школьники получили в рамках всероссийского проекта "Детки кремлевской елки". В 2018 году они посадили их в землю и бережно ухаживали за молодыми ростками. Спустя полтора года самый сильный саженец был посажен на территории визит-центра парка в деревне Куганаволок.

"Для молодого деревца выкопали небольшую ямку, ребята сходили в лесную зону, набрали земли, так как она там более плодородная, и листьев. Затем положили их на дно ямки, засыпали лесной землей, аккуратно вынули елочку из сосуда, оставив ее в земляном коме, чтобы ей проще было приспособится, и посадили, присыпав землю листвой, но так, чтобы корневая шейка не была закрыта. Для безопасности ёлочку накрыли сосудом с отверстиями для воздуха, чтобы никто случайно не наступил, и дерево не сломалось под весом снежного покрова", - рассказали в пресс-службе "Водлозерского".

Теперь дерево должно окрепнуть и перезимовать. Ребята надеются, что ёлочка приживется и будет радовать гостей нацпарка.

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2019-10-18 10:54:20
И почему она кремлевская? В ботанике такого вида нет. Или эти "детки кремлевской елки" типа эмиссары, которые следят за настроениями в глубинке? Или она чтобы перед ней клятвы верности режиму приносить? Тьфу...
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