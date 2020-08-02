Крепко спящий пьяный пенсионер из Карелии переполошил спасателей

Мужчина долго не открывал дверь соцработнику, и она вызвала на помощь спасателей, сообщили в МЧС Карелии.

В субботу, 1 августа, в 13.18 в пожарно-спасательную службу Олонца поступил звонок с просьбой о помощи – пожилой мужчина, проживающий на улице Урицкого, не открывал дверь соцработнику.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента вскрыли дверь. Оказалось, что мужчина перепил. И в состоянии алкогольного опьянения крепко заснул.



Региональные СМИ сообщили, что мужчину нашли мертвым. В МЧС Карелии эту информацию опровергли.

Ранее в запертой квартире Петрозаводска вместо ребенка обнаружили мертвого мужчину.