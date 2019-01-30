Крещенские морозы проходят не без последствий

"Как только температура воздуха опускается ниже 10 градусов, мы переходим на усиленный режим работы, - сказал начальник участка обслуживания сетей водоснабжения АО "ПКС–Водоканал" Перекин Денис Александрович.

- Сильные морозы – это всегда дополнительное дежурство сотрудников "РКС–Петрозаводск", увеличение расхода технических ресурсов".

Так, за прошедшую неделю замерзли 20 водозаборных колонок почти в каждом районе города. Из-за сильных морозов перебои с водой возникли в двенадцати жилых домах: на Октябрьском проспекте, на Перевалке, на Голиковке, на Птицефабрике, в центре города. Причина – замерзание участка водопровода на вводе в жилой дом.

"Кроме того, промерзают пожарные гидранты, которые необходимо поддерживать в действующем состоянии, колодцы, арматура. Все объекты отогреваем парогенераторами, выезжаем практически сразу после поступления заявки. Нужно как можно скорее привести замерзший участок в рабочее состояние. В крайнем случае, когда вопопроводом нельзя пользоваться более восьми часов, "РКС-Петрозаводск" осуществляет подвоз воды жителям. За прошлую неделю подвезли воду только на Антонова, по другим адресам уложились в кратчайшие сроки", - сообщает Денис Александрович.

По информации на сайте Гидрометцентра Карелии, к 30 января морозы ослабнут, столбик термометра поднимется до нулевой отметки. Соответственно, снизится температурная нагрузка на сети водоснабжения, работа "РКС – Петрозаводск" продолжится уже в штатном режиме.