Сельхозпредприятия Карелии в июне значительно сократили производство мясопродуктов

На сельскохозяйственных предприятиях Карелии в июне наблюдается спад заготавливаемого мяса, сообщает Карелиястат.

Так, по информации службы, в июне в хозяйствах всех сельхозпроизводителей производство продуктов животноводства из скота и птицы в живом весе составило 0,2 тысячи тонн, что на 38% ниже уровня прошлого года. Скота и птицы на убой также выращено меньше – на 47,4% (0,1 тонны).

Практически на том же уровне осталось производство молока – 5,5 тысяч тонн (98,3%) и яиц – 889,4 тысячи штук (99,5%).

В июне 2019г. в сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 0,1 тыс. тонн (52,6% к июню 2018г.), молока – 4,8 тыс. тонн (97,9%).