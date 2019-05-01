Криштиану Роналду стал обладателем самого дорогого авто в мире

Новости по теме
Загрузка...
Сесть за руль португалец сможет не раньше 2021 года, так как до этого времени будет проводиться отладка автомобиля.
Нападающий сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире — Bugatti La Voiture Noire, передает Life.ru.
По предварительным данным, приобретённая модель обошлась ему в 11 миллионов евро. Мощность её мотора составляет 1500 лошадиных сил, а максимальная скорость достигает 420 километров в час.
Отмечается, что сесть за руль португалец сможет не раньше 2021 года, так как до этого времени будет проводиться отладка автомобиля.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
24.04.2019, 12:30
28.04.2019, 10:23
25.04.2019, 18:13
25.04.2019, 15:46
26.04.2019, 19:10
26.04.2019, 22:42
Аналитика
Сегодня 07:00
Обществоведение
Стартовал дачный сезон, и десятки тысяч жителей Карелии, соскучившиеся по своим "фазендам", приступили к обязательным работам.
30.04.2019 18:37
30.04.2019 10:57
29.04.2019 16:45
29.04.2019 12:34
Чтиво
30.04.2019 14:26
Частная жизнь
Эдуард Беседин – врач-офтальмохирург высшей категории, заведующий хирургическим отделением Офтальмологического центра Карелии, который стоял у истоков появления в нашей республике такого метода удаления катаракты, как факоэмульсификация.
30.04.2019 10:37
25.04.2019 09:57
24.04.2019 10:00
Медиа
Сегодня 17:56
Опрос
Что для вас 1 мая?
Комментарии