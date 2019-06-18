Кристина Асмус привлекла внимание голой грудью

Актриса разделась для съемок фильма.

В Сети появился трейлер картины "Текст", в основе которой лежит одноименный роман писателя Дмитрия Глуховского. Главные роли в фильме исполнили Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский, пишет издание "Дни.ру".



Кадр из трейлера фильма "Текст"

Небольшое видео, опубликованное в YouTube, привлекло внимание обывателей: звезда "Интернов" Кристина Асмус показала грудь. Ролику это добавило пикантности.

Отметим, что первый тизер "Текста" появился в интернете еще в январе этого года. В нем Асмус и Янковский страстно целуются – в фильме они играют влюбленных.