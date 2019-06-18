Кристина Асмус привлекла внимание голой грудью

Новости по теме
Загрузка...
Актриса разделась для съемок фильма.
В Сети появился трейлер картины "Текст", в основе которой лежит одноименный роман писателя Дмитрия Глуховского. Главные роли в фильме исполнили Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский, пишет издание "Дни.ру".
Небольшое видео, опубликованное в YouTube, привлекло внимание обывателей: звезда "Интернов" Кристина Асмус показала грудь. Ролику это добавило пикантности.
Отметим, что первый тизер "Текста" появился в интернете еще в январе этого года. В нем Асмус и Янковский страстно целуются – в фильме они играют влюбленных.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.06.2019, 06:40
16.06.2019, 17:57
16.06.2019, 09:01
17.06.2019, 07:15
15.06.2019, 09:00
Аналитика
17.06.2019 15:23
Обществоведение
Почетный гражданин карельской столицы выступил против планов мэрии установить стелу "Город воинской славы" на месте памятного знака "Дерево дружбы".
17.06.2019 13:37
17.06.2019 11:24
17.06.2019 09:37
14.06.2019 14:28
Чтиво
13.06.2019 10:56
Личное мнение
Публикуем обращение членов правления Союза архитекторов Карелии по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.
11.06.2019 14:31
10.06.2019 15:50
10.06.2019 09:39
Медиа
16.06.2019 17:58
Опрос
Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?
Комментарии