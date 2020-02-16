Кристина Асмус шокировала подписчиков новым фото

Актриса опубликовала четыре фотографии, сделанные на фоне деревянной конструкции.

И такая фотосессия пришлась по душе далеко не всем подписчикам Кристины, пише "Узнай все".

Три снимка сделаны в обычном стиле. На них звезда демонстрирует стройную фигуру и игривый взгляд. А вот четвертое фото шокировало поклонником. На нем Асмус в слишком коротком черном платье и в босоножках. При этом выражение лица звезды странное.

Некоторые поклонники Асмус сравнили ее с зомби из-за закатанных глаз. Большинство людей посчитали, что такое фото неуместно в этой ленте. Но кто-то встал на защиту актрисы и похвалили ее за самоиронию.

Кстати, Кристине даже порекомендовали использовать этот снимок для водительского удостоверения.