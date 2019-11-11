Кристине Асмус угрожают из-за постельных сцен в фильме

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Актрисе Кристине Асмус поступают реальные угрозы после ее роли в фильме "Текст" Клима Шипенко.
Как рассказал в Instagram приятель актрисы, писатель Александр Цыпкин, девушке угрожают расправой, пишет "Газета.ru".
Цыпкин отметил, что на угрозы ему пожаловалась сама Кристина. Она также поблагодарила его за поддержку в комментариях.
Кристина Асмус сыграла главную женскую роль в фильме "Текст", в частности, снималась в откровенных сценах. Из-за этого она и ее супруг Гарик Харламов сейчас подвергаются троллингу в соцсетях.
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