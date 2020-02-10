Круглосуточный прием в травмпункте БСМП Петрозаводска возобновится только после ремонта его здания

На масштабный ремонт травмпункта на улице Антикайнена выделили 20 миллионов рублей.

Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Также запланирован масштабный ремонт травмпункта на улице Антикайнена. На эти цели выделили 20 миллионов рублей. Сейчас идет подготовка проекта, и после завершения работ можно будет говорить о возобновлении в нем круглосуточной помощи", - пишет глава республики.

Артур Парфенчиков также рассказал о работах в Больнице скорой медицинской помощи. По его словам, уже в сентябре этого года в БСМП откроется современный эндоскопический центр. Он будет создан на базе эндоскопического отделения больницы, через которое ежегодно проходит около 13 тысяч пациентов. На создание Центра из бюджета республики выделили 100 миллионов рублей, большая часть этих средств будет направлена на закупку современного оборудования.

В ближайшее время в больнице появится современный литотриптер – аппарат для дробления камней в почках, пообещал глава республики.

"Кроме того, продолжится ремонт гастроэнтерологического отделения больницы: часть помещений уже отремонтирована, в остальных – работы начнутся в начале марта. Полностью их завершить планируется в июле, - пишет Артур Парфенчиков. - Летом этого года будет завершено возведение пристройки со стороны улицы Кирова – и после этого должна начаться реконструкция приемного покоя".

Начавшийся ремонт в здании Станции скорой помощи на улице Ленинградской планируют закончить к началу апреля.

Ранее об изменениях в БСМП рассказала главный врач учреждения здравоохранения.