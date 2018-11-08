Крупнейшая распродажа года в гипермаркетах ЦСК

С 2 ноября во всех гипермаркетах ЦСК пройдет крупнейшая распродажа.

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Акция коснется продажи дверей, напольных покрытий, кафеля, обоев, сантехники, текстиля, панелей, сезонной одежды и обуви, ручного и электроинструмента, а также много другого.

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