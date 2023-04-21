Крупнейшие предприятия Карелии будут ждать новых работников на ярмарке вакансий

В Карелии пройдет второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

В пятницу, 23 июня, в республике состоится второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».



Мероприятие пройдет во всех районах и городских округах региона. 95 работодателей представят более тысячи вакансий. В ярмарке примут участие ООО «Амкодор-Онего», АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», ООО «Соломенский лесозавод», ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш», ОАО «Петрозаводский хлебозавод САМПО» и другие предприятия.



В Петрозаводске ярмарка пройдет с 10.00 до 13.00 в администрации города по адресу проспект Ленина, 2, затем с 14.00 до 16.00 – в кадровом центре на улице Кирова, 25.



Соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион, говорится в пресс-релизе правительства Карелии.



«В апреле, когда проходил первый этап, в ярмарке приняли участие 1200 человек. Более 70 соискателей уже успешно трудоустроены, – рассказала начальник управления труда и занятости республики Елена Фролова. – Жители Карелии нашли работу в АО «Карельский окатыш» по таким профессиям, как механик, помощник машиниста тепловоза и другим. Соискатели с ярмарки работают в АО Кондопожский ЦБК: оператором очистного оборудования, машинистом резальных машин, лаборантом химического анализа. Пять женщин нашли работу в ООО «Беломорский хлеб», также пополнились многие коллективы в районах Карелии».



По итогам апрельской ярмарки в сервисное локомотивное депо Петрозаводска контролером станочных и слесарных работу устроена Оксана Черникова. И сегодня на предприятие требуются слесари по ремонту подвижного состава, дефектоскописты по магнитному и ультразвуковому контролю, слесари механосборочных работ и другие сотрудники.



Кроме того, на всероссийской ярмарке 23 июня состоится круглый стол «Форум работающей молодежи – создаем будущее Карелии». Здесь с экспертами обсудят профессиональное и карьерное развитие молодежи, получение новых навыков и надпрофессиональных компетенций. Для работодателей пройдет семинар «Актуальные вопросы трудовых отношений и охраны труда».



Также на портале «Работа России» в этот день пройдет 8-часовой онлайн-марафон с четырех площадок - Владивостока, Екатеринбурга, Москвы и Тулы, где более 40 спикеров примут участие в онлайн-дискуссиях по наиболее актуальным и важным темам рынка труда.



Марафон начнется в 07.00 по московскому времени и продлится до 16.00. Стартовая площадка запланирована во Владивостоке, где пройдут две онлайн-сессии, посвященные вопросам трудоустройства выпускников и преимуществам работы на Дальнем Востоке.



В Екатеринбурге состоится обсуждение о том, как привлечь молодежь в нестоличные регионы, а в Москве развернется дискуссия про рынок труда в целом, включая новый закон о занятости. Завершится марафон в Туле.



Напомним, по нацпроекту «Демография» в России реализуется проект по модернизации службы занятости. Карьерные консультанты центров занятости помогут индивидуально спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую вакансию.